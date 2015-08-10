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货币新闻 | 2015年 8月 11日 星期二 01:02 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，因海岬型船运价下滑

路透8月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑，受海岬型船需求疲弱影响。

乾散货运价指数跌3点，或0.25%，报1,197点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌13点或0.52%，报2,499点。日均获利降214美元，报19,268美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升7点，或0.69%，报1,028点，日均获利涨51美元，至8,178美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升5点，至443点。超灵便型船指数 跌3点，报901点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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