全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，因海岬型船运价下滑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑，受海岬型船需求疲弱影响。
乾散货运价指数跌3点，或0.25%，报1,197点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌13点或0.52%，报2,499点。日均获利降214美元，报19,268美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升7点，或0.69%，报1,028点，日均获利涨51美元，至8,178美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 升5点，至443点。超灵便型船指数 跌3点，报901点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。