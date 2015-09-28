全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平

路透9月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一持平。

乾散货运价指数持平在943点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨51点，或2.52%，报2,075点。日均获利涨244美元，报14,916美元。该型船舶的通常运载量在15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌6点，或0.81%，报738点，日均获利降49美元，至5,913美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌6点，报402点。超灵便型船指数 跌9点，报724点。(完)