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货币新闻 | 2015年 9月 29日 星期二 23:29 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船舶运费下降

路透9月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下滑，主要因海岬型船舶需求不振。

乾散货运价指数跌17点，或1.8%，报926点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌44点，或2.12%，报2,031点。日均获利回落382美元，报14,534美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌13点，或1.76%，报725点，日均获利跌103美元，至5,810美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，报400点。超灵便型船指数 跌11点，报713点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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