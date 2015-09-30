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货币新闻 | 2015年 10月 1日 星期四 01:03 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船舶需求疲弱

路透9月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下滑，主要因海岬型船舶需求下降。

乾散货运价指数跌26点，或2.81%，报900点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌95点，或4.68%，报1,936点。日均获利回落702美元，报13,832美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌13点，或1.79%，报712点，日均获利跌104美元，至5,706美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，报398点。超灵便型船指数 跌10点，报703点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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