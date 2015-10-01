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货币新闻 | 2015年 10月 1日 星期四 23:07 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因对各类船舶需求齐降

路透10月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四连续第三个交易日下滑，各对类型船舶需求全面下降。

乾散货运价指数跌12点，或1.33%，报888点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌25点，或1.29%，报1,911点。日均获利回落246美元，报13,586美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌8点，或1.12%，报704点，日均获利降64美元，至5,642美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，报396点。超灵便型船指数 跌8点，报695点。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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