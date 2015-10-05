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货币新闻 | 2015年 10月 6日 星期二 00:12 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因对各种船舶需求下降

路透10月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，因对各种船舶需求下降。

乾散货运价指数跌8点，或0.9%，报881点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌30点，或1.55%，报1,901点。日均获利下跌223美元，报13,511美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 连续第九日下跌，下滑2点，或0.29%，报699点，日均获利降14美元，至5,606美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，报390点。超灵便型船指数 跌3点，报688点。(完)

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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