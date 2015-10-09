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货币新闻 | 2015年 10月 9日 星期五 22:41 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第五日，因海岬型船需求下降

路透10月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，本周连续第五个交易日下跌，因海岬型船需求持续下降。

乾散货运价指数下跌8点，或0.98%，报809点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌49点，或3.07%，报1,549点。日均获利降455美元，报10,714美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨25点，或3.4%，报761点。日均获利上涨198美元，至6,102美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，报380点。超灵便型船指数 下跌3点，报669点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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