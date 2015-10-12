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货币新闻 | 2015年 10月 12日 星期一 22:59 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌五日后持平

路透10月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一在连跌五日后持平，因各类船舶交易活动清淡。

乾散货运价指数持平于809点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升2点，或0.13%，报1,551点。日均获利降8美元，报10,706美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨7点，或0.92%，报768点。日均获利上涨54美元，至6,156美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 持平于380点。超灵便型船指数 下跌3点，报666点。(完)

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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