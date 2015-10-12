全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌五日后持平

路透10月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一在连跌五日后持平，因各类船舶交易活动清淡。

乾散货运价指数持平于809点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。