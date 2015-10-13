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货币新闻 | 2015年 10月 14日 星期三 01:54 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船舶需求疲弱

路透10月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，主要因海岬型船舶需求疲弱。

乾散货运价指数下跌5点，或0.62%，报804点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌20点，或1.29%，报1,531点。日均获利降177美元，报10,529美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨2点，或0.26%，报770点。日均获利上涨12美元，至6,168美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 下跌1点，报379点。超灵便型船指数 下跌2点，报664点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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