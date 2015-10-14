全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶需求疲弱

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透10月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌，因大型船舶需求疲弱。
乾散货运价指数下跌17点，或2.11%，报787点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌74点，或4.83%，报1,457点。日均获利降493美元，报10,036美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌9点，或1.17%，报761点。日均获利下跌69美元，至6,099美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 持平于379点。超灵便型船指数 下跌2点，报662点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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