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货币新闻 | 2015年 10月 14日 星期三 22:10 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶需求疲弱

路透10月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌，因大型船舶需求疲弱。

乾散货运价指数下跌17点，或2.11%，报787点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌74点，或4.83%，报1,457点。日均获利降493美元，报10,036美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌9点，或1.17%，报761点。日均获利下跌69美元，至6,099美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 持平于379点。超灵便型船指数 下跌2点，报662点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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