全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类船舶运费下降

路透10月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，是本周连续第三个交易日下降，因各类船舶运费下滑。

乾散货运价指数下跌21点，或2.67%，报766点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

根据船运经纪商Fearnleys，本周的下跌主要由于中国在结束上周的假日后返回市场，导致船舶运能供应过剩。

该公司称，“船货数量增加了，但运能供应过剩令市场本周下跌。”

波罗的海海岬型船运价指数 下跌89点，或6.11%，报1,368点。日均获利降585美元，报9,451美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌19点，或2.5%，报742点。日均获利下跌150美元，至5,949美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 和超灵便型船指数 均下跌1点，分别报378点和661点。(完)