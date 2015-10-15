全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类船舶运费下降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，是本周连续第三个交易日下降，因各类船舶运费下滑。
乾散货运价指数下跌21点，或2.67%，报766点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
根据船运经纪商Fearnleys，本周的下跌主要由于中国在结束上周的假日后返回市场，导致船舶运能供应过剩。
该公司称，“船货数量增加了，但运能供应过剩令市场本周下跌。”
波罗的海海岬型船运价指数 下跌89点，或6.11%，报1,368点。日均获利降585美元，报9,451美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌19点，或2.5%，报742点。日均获利下跌150美元，至5,949美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 和超灵便型船指数 均下跌1点，分别报378点和661点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”