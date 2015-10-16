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货币新闻 | 2015年 10月 16日 星期五 22:00 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌四日，各类船舶运费齐降

路透10月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第四个交易日下跌，因各类船舶运费齐降。

乾散货运价指数下跌12点，或1.57%，报754点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌50点，或3.65%，报1,318点。日均获利降221美元，报9,230美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌20点，或2.7%，报722点。日均获利下跌160美元，至5,789美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，至376点，超灵便型船指数 下跌3点，报658点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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