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货币新闻 | 2015年 10月 19日 星期一 23:12 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因对各类船舶需求疲弱

路透10月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一延续上周的跌势下滑，因对各类船舶的需求疲弱。

乾散货运价指数下跌7点，或0.93%，报747点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌6点，或0.46%，报1,312点。日均获利降93美元，报9,137美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌12点，或1.66%，报710点。日均获利下跌95美元，至5,694美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌5点，至371点，超灵便型船指数 下跌2点，报656点。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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