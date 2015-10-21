全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运费上涨

路透10月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三上升，受海岬型船运费上涨推动。

乾散货运价指数升18点，或2.36%，报780点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

Clarkson Capital在一份声明中称，乾散货市场应该在2016年有温和改善，因预计钢产量将会更稳定，对铁矿石的需求可能增加，煤炭市场也将趋稳。

该声明称，干散货市场仍将主要受到中国的影响。

波罗的海海岬型船运价指数 上升84点，或6%，报1,483点。日均获利升766美元，报10,577美元。

尽管海岬型船运费周三上涨，“但市场对此轮上涨是否会累积大量动能仍存有一定的疑虑”，Clarkson Capital Markets的Omar Nokta称。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点，或1.14%，报693点。日均获利下跌64美元，至5,556美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，至366点，超灵便型船指数 下跌2点，报652点。(完)