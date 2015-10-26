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货币新闻 | 2015年 10月 26日 星期一 22:32 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因对各类船舶需求疲弱

路透10月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑，因对各类船舶的需求疲弱。

乾散货运价指数下跌15点，或1.94%，报759点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌58点，或3.97%，报1,403点。日均获利降466美元，报10,089美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌2点，或0.29%，报681点。日均获利下跌11美元，至5,458美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，至360点，超灵便型船指数 下跌2点，报646点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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