全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因对各类船舶需求疲弱

路透10月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下滑，因对各类船舶的需求疲弱。

乾散货运价指数下跌15点，或1.94%，报759点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。