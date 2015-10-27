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货币新闻 | 2015年 10月 27日 星期二 22:37 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船舶运费下降

路透10月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下滑，主要因为海岬型船舶运费下降。

乾散货运价指数下跌20点，或2.64%，报739点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌96点，或6.84%，报1,307点。日均获利降735美元，报9,354美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨5点，或0.73%，报686点。日均获利涨33美元，至5,491美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌4点，至356点，超灵便型船指数 下跌1点，报645点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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