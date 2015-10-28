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货币新闻 | 2015年 10月 28日 星期三 23:20 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小跌，因海岬型船舶运费下降

路透10月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三小跌，主要因为海岬型船舶运费下降。

乾散货运价指数下跌3点，或0.41%，报736点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌32点，或2.45%，报1,275点。日均获利降71美元，报9,283美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨1点，或0.15%，报687点。日均获利涨9美元，至5,500美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，至354点，超灵便型船指数 下跌2点，报643点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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