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货币新闻 | 2015年 10月 30日 星期五 22:11 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类船船需求疲弱

路透10月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，因各类船船需求下降。

乾散货运价指数下跌7点，或0.96%，报721点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌25点，或1.99%，报1,229点。日均获利降119美元，报9,065美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑7点，或1.03%，报675点。日均获利跌61美元，至5,398美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，至349点，超灵便型船指数 下跌4点，报629点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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