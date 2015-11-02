全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第七个交易日下跌

路透11月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连续第七个交易日下跌，因海岬型船和巴拿马型船舶运费下降。

乾散货运价指数下跌15点，或2.08%，报706点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。