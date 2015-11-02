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货币新闻 | 2015年 11月 2日 星期一 22:23 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第七个交易日下跌

路透11月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一连续第七个交易日下跌，因海岬型船和巴拿马型船舶运费下降。

乾散货运价指数下跌15点，或2.08%，报706点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌45点，或3.66%，报1,184点。日均获利降329美元，报8,736美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑10点，或1.48%，报665点。日均获利跌79美元，至5,319美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，至347点，超灵便型船指数 下跌9点，报620点。(完)

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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