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货币新闻 | 2015年 11月 9日 星期一 22:59 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马型船运费下降

路透11月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一续跌，因巴拿马型船运费下滑。

乾散货运价指数下跌3点，或0.48%，报628点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升18点，或1.79%，报1,021点。日均获利上涨160美元，报7,518美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑14点，或2.32%，报589点。日均获利跌117美元，至4,706美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌4点，至319点，超灵便型船指数 下跌9点，报562点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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