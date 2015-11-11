全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各种船舶运费下降

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透11月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三续跌，因各种船舶运费下降。
乾散货运价指数下跌23点，或3.7%，报599点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌72点，或7.07%，报946点。日均获利下降481美元，报7,062美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑20点，或3.48%，报555点。日均获利跌158美元，至4,435美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌5点，至311点，超灵便型船指数 下跌11点，报543点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)