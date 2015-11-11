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货币新闻 | 2015年 11月 11日 星期三 22:32 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各种船舶运费下降

路透11月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三续跌，因各种船舶运费下降。

乾散货运价指数下跌23点，或3.7%，报599点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌72点，或7.07%，报946点。日均获利下降481美元，报7,062美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑20点，或3.48%，报555点。日均获利跌158美元，至4,435美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌5点，至311点，超灵便型船指数 下跌11点，报543点。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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