全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因对各种船舶需求疲弱

路透11月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四续跌，因对各种船舶的需求疲弱。

乾散货运价指数下跌20点，或3.34%，报579点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。