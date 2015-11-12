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货币新闻 | 2015年 11月 13日 星期五 00:43 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因对各种船舶需求疲弱

路透11月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四续跌，因对各种船舶的需求疲弱。

乾散货运价指数下跌20点，或3.34%，报579点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌65点，或6.87%，报881点。日均获利下降407美元，报6,655美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑21点，或3.78%，报534点。日均获利跌166美元，至4,269美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌4点，至307点，超灵便型船指数 下跌10点，报533点。(完)

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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