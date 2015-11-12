全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因对各种船舶需求疲弱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四续跌，因对各种船舶的需求疲弱。
乾散货运价指数下跌20点，或3.34%，报579点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌65点，或6.87%，报881点。日均获利下降407美元，报6,655美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑21点，或3.78%，报534点。日均获利跌166美元，至4,269美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌4点，至307点，超灵便型船指数 下跌10点，报533点。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。