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货币新闻 | 2015年 11月 16日 星期一 22:27 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及八个月低位，因各种船舶需求疲弱

路透11月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，触及3月初以来的最低水平。

乾散货运价指数下跌10点，或1.79%，报550点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌39点，或4.82%，报770点。日均获利下降145美元，报6,135美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑14点，或2.72%，报500点。日均获利跌111美元，至3,997美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，至302点，超灵便型船指数 下跌7点，报516点。(完)

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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