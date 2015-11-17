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货币新闻 | 2015年 11月 17日 星期二 22:54 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌至2月来最低，因海岬型船活动迟缓

路透11月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连跌第18日，触及2月以来最低，主要因海岬型船航运活动迟缓。

乾散货运价指数下跌13点，或2.36%，报537点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌37点，或4.81%，报733点。日均获利下降167美元，报5,968美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑13点，或2.6%，报487点。日均获利跌105美元，至3,892美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌6点，至296点，超灵便型船指数 下跌12点，报504点。(完)

(编译 母红；审校 利棣儿)

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