全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨两日，因海岬型船运费反弹

欧元债市：意大利公债收益率触及六周高点，但特朗普讲话令欧债收益率普跌
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
路透11月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连续第二日上涨，因海岬型船运费在上周触及纪录低点后反弹。
乾散货运价指数上扬12点，或2.33%，报528点，上周五触及纪录低位498点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数被投资者当成衡量全球工业活动的一个指标。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨33点，或4.73%，报731点。日均获利增长422美元，报6,409美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑1点，报460点。日均获利跌3美元，至3,680美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
路透伦敦1月23日 - 意大利公债收益率周一触及六周高点，周二意大利宪法法院就新的选举法的合法性开庭，可能影响下一次大选的时间。
镍价 收高0.2%，报每吨9,715美元，上周大跌逾7%后周一收复了部分失地，此前印尼取消了长期执行的对铝土矿和镍矿石的出口禁令。
路透约翰内斯堡1月23日 - 南非兰特周一上涨，因新兴市场资产得益于商品价格走高，美国总统特朗普财政政策的不确定性打击了美元。