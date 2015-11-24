全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨两日，因海岬型船运费反弹

路透11月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连续第二日上涨，因海岬型船运费在上周触及纪录低点后反弹。

乾散货运价指数上扬12点，或2.33%，报528点，上周五触及纪录低位498点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数被投资者当成衡量全球工业活动的一个指标。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨33点，或4.73%，报731点。日均获利增长422美元，报6,409美元。