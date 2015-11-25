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货币新闻 | 2015年 11月 25日 星期三 22:14 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续涨，因海岬型船运费上涨

路透11月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第三日上涨，因海岬型船运费上涨。

乾散货运价指数上扬18点，或3.41%，报546点，上周五触及纪录低位498点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数被投资者当成衡量全球工业活动的一个指标。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨76点，或10.4%，报807点。日均获利增长653美元，报7,062美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨3点，报463点。日均获利上涨17美元，至3,697美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 持平于285点，超灵便型船指数 持平于467点。(完)

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