全球航运：波罗的海乾散货运价指数续涨，因海岬型船运费上涨

美股业绩：通用电气季度获利大增35.7%，因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透11月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第三日上涨，因海岬型船运费上涨。
乾散货运价指数上扬18点，或3.41%，报546点，上周五触及纪录低位498点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数被投资者当成衡量全球工业活动的一个指标。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨76点，或10.4%，报807点。日均获利增长653美元，报7,062美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨3点，报463点。日均获利上涨17美元，至3,697美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 持平于285点，超灵便型船指数 持平于467点。(完)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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