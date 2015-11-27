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货币新闻 | 2015年 11月 28日 星期六 02:46 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船需求上升

路透11月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第五日上涨，因海岬型船需求上升。

乾散货运价指数上扬19点，或3.38%，报581点，上周五触及纪录低位498点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数被投资者当成衡量全球工业活动的一个指标。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨91点，或10.13%，报989点。日均获利增长714美元，报8,396美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌3点，报456点。日均获利下跌25美元，至3,644美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 下跌1点，报283点，超灵便型船指数 持平于467点。(完)

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