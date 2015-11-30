全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船需求上升

路透11月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因海岬型船需求上升。

乾散货运价指数上扬3点，或0.52%，报584点，11月20日曾触及纪录低位498点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数被投资者当成衡量全球工业活动的一个指标。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨18点，或1.82%，报1,007点。日均获利增长90美元，报8,486美元。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌3点，或0.66%，报453点。日均获利下跌21美元，至3,623美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。