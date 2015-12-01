全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船需求上升

美股业绩：宝洁季度业绩优于预测，并上调本财年自体营收成长预估
该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透11月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，因海岬型船需求上升。
乾散货运价指数上扬14点，或2.4%，报598点，11月20日曾触及纪录低位498点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数被投资者当成衡量全球工业活动的一个指标。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨39点，或3.87%，报1,046点。日均获利增长491美元，报8,977美元。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌3点，或0.66%，报450点。日均获利下跌23美元，至3,600美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 上升1点，报286点，超灵便型船指数 上升2点，报471点。(完)
该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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