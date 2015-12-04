全球航运：波罗的海乾散货运价指数连降三日，因各类型船需求疲弱

路透12月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第三个交易日下跌，因各类型船需求疲弱。

乾散货运价指数下跌11点，或1.92%，报563点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数被投资者当成衡量全球工业活动的一个指标。

波罗的海海岬型船运价指数 跌41点，或4.4%，报890点。日均获利下降326美元，报7,863美元。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌5点，或1.14%，报433点。日均获利下跌47美元，至3,458美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。