全球航运：波罗的海乾散货运价指数连降三日，因各类型船需求疲弱

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透12月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五连续第三个交易日下跌，因各类型船需求疲弱。
乾散货运价指数下跌11点，或1.92%，报563点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数被投资者当成衡量全球工业活动的一个指标。
波罗的海海岬型船运价指数 跌41点，或4.4%，报890点。日均获利下降326美元，报7,863美元。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌5点，或1.14%，报433点。日均获利下跌47美元，至3,458美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 持平在286点，超灵便型船指数 下跌1点，报469点。(完)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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