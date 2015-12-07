全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因各类型船需求疲弱

路透12月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，因几乎各类型船需求疲弱。

乾散货运价指数下跌12点，或2.13%，报551点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数被投资者当成衡量全球工业活动的一个指标。

波罗的海海岬型船运价指数 跌38点，或4.27%，报852点。日均获利下降341美元，报7,522美元。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌7点，或1.62%，报426点。日均获利下跌54美元，至3,404美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。