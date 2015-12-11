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货币新闻 | 2015年 12月 11日 星期五 22:09 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因绝大多数船舶需求疲弱

路透12月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五续跌，因几乎所有类型的船舶需求低迷。

乾散货运价指数 跌12点，或2.25%，报522点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 挫45点，或5.46%，报779点。日均获利下降382美元，报6,799美元。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，或0.49%，报410点。日均获利上涨17美元，至3,275美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，报282点，超灵便型船指数 下跌4点，报451点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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