全球航运：波罗的海乾散货运价指数刷新低点，因海岬型船需求疲弱

路透12月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三再创新低，因在中国工业需求疲弱的情况下，对运载量较大的海岬型船的需求疲弱。

乾散货运价指数 跌13点，或2.69%，报471点，此为1985年1月乾散货运价指数编纂以来的最低水平。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

中国近几个月煤和铁矿进口持续疲弱，且对全球经济体质的担忧拖累乾散货运活动的前景。

评等机构惠誉周三将明年全球航运业的展望由今年的稳定下调至负面，因全球贸易及新兴市场经济放缓。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫74点，或11.88%，报549点。日均获利下降470美元，报5,044美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.97%，至415点。日均获利上涨35美元，报3,320美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)