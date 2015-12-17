全球航运：波罗的海乾散货运价指数保持在历史低点

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
路透12月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四保持在历史低点。
乾散货运价指数 持平，报471点，此为1985年1月乾散货运价指数编纂以来的最低水平。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
中国近几个月煤和铁矿进口持续疲弱，且对全球经济体质的担忧拖累乾散货运活动的前景。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫25点，或4.55%，报524点。日均获利下降36美元，报5,008美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升6点，或1.45%，至421点。日均获利上涨45美元，报3,365美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌1点，报274点，超灵便型船指数 保持在448点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。