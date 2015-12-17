全球航运：波罗的海乾散货运价指数保持在历史低点

路透12月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四保持在历史低点。

乾散货运价指数 持平，报471点，此为1985年1月乾散货运价指数编纂以来的最低水平。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

中国近几个月煤和铁矿进口持续疲弱，且对全球经济体质的担忧拖累乾散货运活动的前景。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫25点，或4.55%，报524点。日均获利下降36美元，报5,008美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升6点，或1.45%，至421点。日均获利上涨45美元，报3,365美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌1点，报274点，超灵便型船指数 保持在448点。(完)