全球航运：波罗的海乾散货运价指数从历史低位反弹，因较大型船舶需求增加

路透12月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五反弹上扬，周三曾触及历史低位。

乾散货运价指数 升6点，或1.27%，报477点，因对较大型船舶的需求增加。该指数周三触及1985年1月乾散货运价指数编纂以来的最低水平，周四继续保持在该水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

中国近几个月煤和铁矿进口持续疲弱，且对全球经济体质的担忧拖累乾散货运活动的前景。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升5点，或1.19%，至426点。日均获利上涨45美元，报3,410美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 持平在524点。但日均获利增加182美元，报5,190美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌1点，报273点，超灵便型船指数 升1点，报449点。(完)