全球航运：波罗的海乾散货运价指数重拾跌势，因海岬型船运价回落

路透12月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二回落，因海岬型船运价走低。

乾散货运价指数 跌4点，或0.84%，报474点，因对较大型船舶的需求增加。该指数在12月16日触及历来低位471点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

中国近几个月煤和铁矿进口持续疲弱，且对全球经济体质的担忧拖累乾散货运活动的前景。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升12点，或2.77%，至445点。日均获利上涨92美元，报3,554美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌27点，至485点。日均获利下降198美元，报4,958美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌2点，报271点，超灵便型船指数 持平在449点。(完)