全球航运：波罗的海乾散货运价指数重拾跌势，因海岬型船运价回落

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透12月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二回落，因海岬型船运价走低。
乾散货运价指数 跌4点，或0.84%，报474点，因对较大型船舶的需求增加。该指数在12月16日触及历来低位471点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
中国近几个月煤和铁矿进口持续疲弱，且对全球经济体质的担忧拖累乾散货运活动的前景。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升12点，或2.77%，至445点。日均获利上涨92美元，报3,554美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌27点，至485点。日均获利下降198美元，报4,958美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌2点，报271点，超灵便型船指数 持平在449点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。