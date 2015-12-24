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货币新闻 | 2015年 12月 24日 星期四 22:02 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，因对较大型船舶需求增加

路透12月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四小涨，主要因大型船舶运费上涨。

乾散货运价指数 升3点，或0.63%，报478点，因对较大型船舶的需求增加。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数在12月16日触及历来低位471点，历史高位是在2008年5月20日触及的11,793点。

中国近几个月煤和铁矿进口持续疲弱，且对全球经济体质的担忧拖累乾散货运活动的前景。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升5点，或1.09%，至462点。日均获利上涨41美元，报3,692美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨1点，至470点。日均获利增加68美元，报4,965美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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