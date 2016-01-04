全球航运：波罗的海乾散货运价指数逼近历史低位，因中国需求疲弱

中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
路透1月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，逼近历史低位，因中国需求疲弱。
乾散货运价指数 跌5点，或1.05%，报473点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数在12月16日触及历史低位471点，为1985年以来最低。
一项民间机构发布的数据显示，中国12月制造业活动连续第10个月萎缩，萎缩幅度超过11月，抑制了全球第二大经济体2016年增长步伐将会更加稳健的希望。
尽管现货价格上扬，但中国钢筋期货在新年首日的交易中下跌0.7%，因潜在需求仍然疲弱。
铁矿石回吐早盘的涨幅，因全球供应过剩和最大消费国中国的需求不断萎缩，预计将在2016年拖累该商品的表现。
中国近几个月煤和铁矿进口持续疲弱，且对全球经济体质的担忧拖累乾散货运活动的前景。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，或0.43%，至464点。日均获利上涨14美元，报3,706美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨2点，至472点。日均获利下跌154美元，报4,811美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
超灵便型船运价指数 跌1点，报449点。灵便型船运价指数 挫3点，至267点。(完)
(编译 母红；审校 利棣儿)
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)