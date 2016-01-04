全球航运：波罗的海乾散货运价指数逼近历史低位，因中国需求疲弱

路透1月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，逼近历史低位，因中国需求疲弱。

乾散货运价指数 跌5点，或1.05%，报473点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数在12月16日触及历史低位471点，为1985年以来最低。

一项民间机构发布的数据显示，中国12月制造业活动连续第10个月萎缩，萎缩幅度超过11月，抑制了全球第二大经济体2016年增长步伐将会更加稳健的希望。

尽管现货价格上扬，但中国钢筋期货在新年首日的交易中下跌0.7%，因潜在需求仍然疲弱。

铁矿石回吐早盘的涨幅，因全球供应过剩和最大消费国中国的需求不断萎缩，预计将在2016年拖累该商品的表现。

中国近几个月煤和铁矿进口持续疲弱，且对全球经济体质的担忧拖累乾散货运活动的前景。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，或0.43%，至464点。日均获利上涨14美元，报3,706美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨2点，至472点。日均获利下跌154美元，报4,811美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

超灵便型船运价指数 跌1点，报449点。灵便型船运价指数 挫3点，至267点。(完)