全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌至历史低位，因担心中国需求疲弱

路透伦敦1月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二滑至历史低点，受累于主要进口国中国需求疲弱的担忧，货船供大于求的状况严峻也打击了市场人气。

乾散货运价指数 跌5点，或1.06%，报468点，为1985年1月以来历史最低点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

“前景看上去很糟糕，”英国货运资产管理公司Marine Capital的Tony Foster称，“现在的这种糟糕状况将持续多久，我们认为这更是个问题。”

乾散货大型船舶价格从2008年金融危机开始后即下跌，最近几个月的状况严重恶化，因中国经济放缓，意味着对煤和铁矿买兴降低。

波罗的海海岬型船运价指数 跌10点，或2.12%，至462点。日均获利下跌135美元，报4,676美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

一波货船的交付也打击了干散货船舶市场，预计今年将货船交付情况将持续。

分析师称，为减少货船数量，需要报废更多的干散货大型船舶。

德意志银行分析师Amit Mehrotra称，2015年有90艘海岬型货船报废，是30年来最多。

他称，“考虑到近几年船舶供应的增加，我们认为报废数量还不够。”(完)