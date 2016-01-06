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货币新闻 | 2016年 1月 6日 星期三 22:58 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数刷新纪录低点，因中国经济忧虑

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路透1月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三继续刷新纪录低点，因对中国经济的担忧继续影响船运需求。

乾散货运价指数 跌1点，或0.21%，报467点，为1985年1月开始记录以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

美国股市周三开盘急跌，之前中国允许人民币进一步贬值引发对其经济的担忧，而朝鲜声称进行一次核试验导致地缘政治担忧加剧。

中国铁矿石期货周三下滑，预计在钢铁厂进一步减产的情况下，中国需求将减弱。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2点，或0.43%，至464点。日均获利下滑17美元，报3,705美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 升5点，至467点。日均获利涨84美元，报4,760美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，报263点，超灵便型船指数 跌3点，报442点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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