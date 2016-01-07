全球航运：波罗的海乾散货运价指数再次刷新纪录低点，因担忧中国船运需求

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
路透1月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四继续刷新纪录低点，因担忧中国的船运需求。
乾散货运价指数 跌22点，跌幅近5%，报445点，创1985年1月开始记录以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌14点，或略高于3%，至450点。日均获利下滑110美元，报3,595美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌68点，至399点。日均获利跌562美元，报4,198美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。