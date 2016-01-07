全球航运：波罗的海乾散货运价指数再次刷新纪录低点，因担忧中国船运需求

路透1月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四继续刷新纪录低点，因担忧中国的船运需求。

乾散货运价指数 跌22点，跌幅近5%，报445点，创1985年1月开始记录以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌14点，或略高于3%，至450点。日均获利下滑110美元，报3,595美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌68点，至399点。日均获利跌562美元，报4,198美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完)