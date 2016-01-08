全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第四日创新低，因中国需求忧虑

路透1月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五续创新低，因担心中国减少进口。

所有船型都有需求忧虑，继续打压乾散货运价指数连续第四日刷新纪录低点。

整体乾散货运价指数 跌3.6%，报429点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

近几个月乾散货运输减少的情况严重恶化，因在中国经济成长放缓的情势下，对铁矿石和煤炭需求减少。

波罗的海海岬型船运价指数 暴跌逾14%，至343点。日均获利跌380美元，报3,818美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

中国铁矿石期货大跌逾2%，至逾一周最低水准，因预期中国削减钢产量会影响原材料的需求。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌16点，或3.56%，至434点。日均获利下滑129美元，报3,466美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)