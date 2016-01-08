全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第四日创新低，因中国需求忧虑

加拿大股市：小幅收高，铁路行业合并前景提振CP Rail上涨
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
路透1月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五续创新低，因担心中国减少进口。
所有船型都有需求忧虑，继续打压乾散货运价指数连续第四日刷新纪录低点。
整体乾散货运价指数 跌3.6%，报429点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
近几个月乾散货运输减少的情况严重恶化，因在中国经济成长放缓的情势下，对铁矿石和煤炭需求减少。
波罗的海海岬型船运价指数 暴跌逾14%，至343点。日均获利跌380美元，报3,818美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
中国铁矿石期货大跌逾2%，至逾一周最低水准，因预期中国削减钢产量会影响原材料的需求。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌16点，或3.56%，至434点。日均获利下滑129美元，报3,466美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透多伦多1月19日 - 加拿大股市主要股指周四小幅上涨，因加拿大铁路行业合并前景提振Canadian Pacific Railway上涨，铀生产商Cameco股价反弹。
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.3% (较