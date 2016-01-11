全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第五日创新低，因中国需求忧虑

路透1月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连续第五个交易日刷新记录低点，受累于对中国经济和货船供应过剩的忧虑。

整体乾散货运价指数 跌3.26%，报415点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。该指数今年迄今已经大跌超过13%。

近几个月乾散货运输减少的情况严重恶化，因在中国经济成长放缓的情势下，对铁矿石和煤炭需求减少。

波罗的海海岬型船运价指数 x下跌29点，至314点，逼近去年1月创下的311点的记录低点。日均获利跌224美元，报3,594美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

中国铁矿石期货跌近3%，至两周低位，因预期中国削减钢产量会影响原材料的需求。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌14点，至420点。日均获利下滑105美元，报3,361美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)