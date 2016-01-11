全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第五日创新低，因中国需求忧虑

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透1月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连续第五个交易日刷新记录低点，受累于对中国经济和货船供应过剩的忧虑。
整体乾散货运价指数 跌3.26%，报415点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。该指数今年迄今已经大跌超过13%。
近几个月乾散货运输减少的情况严重恶化，因在中国经济成长放缓的情势下，对铁矿石和煤炭需求减少。
波罗的海海岬型船运价指数 x下跌29点，至314点，逼近去年1月创下的311点的记录低点。日均获利跌224美元，报3,594美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
中国铁矿石期货跌近3%，至两周低位，因预期中国削减钢产量会影响原材料的需求。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌14点，至420点。日均获利下滑105美元，报3,361美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债