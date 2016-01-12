全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第六个交易日创纪录新低

路透1月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第六个交易日刷新纪录低点。

整体乾散货运价指数 跌3.13%，报402点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。该指数今年迄今已经大跌超过14%。

近几个月乾散货运输减少的情况严重恶化，因在中国经济成长放缓的情势下，对铁矿石和煤炭需求减少。船舶供应过剩更令干散货船运行业的困境雪上加霜。

波罗的海海岬型船运价指数 暴跌48点，或15.29%，至266点，为纪录低点。日均获利跌333美元，报3,261美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

中国和新加坡铁矿石期货周二下跌，扩大了近日的跌幅，因担心中国削减钢产量会令原材料供应过剩的情况恶化。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，至411点。日均获利下滑76美元，报3,285美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)