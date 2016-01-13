全球航运：波罗的海乾散货运价指数首次跌穿400点，航运业危机恶化

标题新闻：马来西亚5月1-20日棕榈油出口较上月同期增20%至846,705吨--船货验证机构ITS
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路透伦敦1月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三再创历史低点，因全球需求低迷，且船舶供应过剩令市场前景蒙尘。
整体乾散货运价指数 跌8点或1.99%，报394点，首次跌穿400点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
有分析师指出，今年需求复苏看来不太可能，明年都成问题。
年初以来，金融市场走势动荡，因投资人担心全球经济体质、中国金融市场和油价大跌。
近几个月乾散货运输减少的情况严重恶化，因在中国经济成长放缓的情势下，对铁矿石和煤炭需求减少。船舶供应过剩更令干散货船运行业的困境雪上加霜。
波罗的海海岬型船运价指数 劲跌21点，或7.89%，至245点。日均获利跌160美元，报3,101美元，为记录低位。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
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