全球航运：波罗的海乾散货运价指数进一步下滑，因需求忧虑犹存

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
路透伦敦1月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八个交易日创新低，因全球需求低迷，且船舶供应过剩。
整体乾散货运价指数 跌11点或2.79%，报383点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数今年至今已经累积下跌约20%，周三首次跌破400点大关。
海岬型船、巴拿马型船和灵便型船运价指数周四全部触纪录低位。
近几个月乾散货运输减少的情况严重恶化，因在中国经济成长放缓的情势下，对铁矿石和煤炭需求减少。船舶供应过剩更令干散货船运行业的困境雪上加霜。
波罗的海海岬型船运价指数 劲跌20点，或8.16%，至225点。日均获利跌160美元，报2,941美元，为纪录低位。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌11点，至388点。日均获利下滑85美元，报3,103美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
路透1月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓与周二持平， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月18日 25,976,712.5 1月17日 0.0 0.00% iShares 338,356,236.2 1月18日 338,356,236.2 1月17日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。