全球航运：波罗的海乾散货运价指数进一步下滑，因需求忧虑犹存

路透伦敦1月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八个交易日创新低，因全球需求低迷，且船舶供应过剩。

整体乾散货运价指数 跌11点或2.79%，报383点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数今年至今已经累积下跌约20%，周三首次跌破400点大关。

海岬型船、巴拿马型船和灵便型船运价指数周四全部触纪录低位。

近几个月乾散货运输减少的情况严重恶化，因在中国经济成长放缓的情势下，对铁矿石和煤炭需求减少。船舶供应过剩更令干散货船运行业的困境雪上加霜。

波罗的海海岬型船运价指数 劲跌20点，或8.16%，至225点。日均获利跌160美元，报2,941美元，为纪录低位。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌11点，至388点。日均获利下滑85美元，报3,103美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)