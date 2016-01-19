全球航运：波罗的海乾散货运价指数连挫11日，因需求忧虑屡创新低

标题新闻：亚特兰大联储仍预计美第四季经济增长年率为2.8%，此前发布的房屋开工数据好于预期
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路透1月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二继续自由落体式下滑，再创纪录低点，因全球需求低迷，且担心船舶供应过剩。
整体乾散货运价指数 连跌第11日，下挫6点或1.63%，报363点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数今年至今已经累积下跌115点，跌幅约24%。
海岬型船、巴拿马型船和超灵便型船运价指数周二全部刷新纪录低位。
近几个月乾散货运输减少的情况严重恶化，因在中国经济成长放缓的情势下，对铁矿石和煤炭需求减少。船舶供应过剩更令乾散货船运行业的困境雪上加霜。
波罗的海海岬型船运价指数 劲跌12点，或6.09%，至185点。日均获利跌68美元，报2,662美元，为纪录新低。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌6点，至369点。日均获利下滑47美元，报2,952美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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