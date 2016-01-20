全球航运：波罗的海乾散货运价指数连挫12日，因需求忧虑再创新低

路透1月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连跌第12日，再创纪录低点，因担心全球需求低迷，及船舶供应过剩。

整体乾散货运价指数 下挫5点或1.38%，报358点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨1点，或0.54%，至186点，该指数周二曾触及纪录低位。日均获利涨44美元，报2,706美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，至360点。日均获利下滑76美元，报2,876美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)