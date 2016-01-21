全球航运：波罗的海乾散货运价指数连挫13日，因需求忧虑再创新低

路透1月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连跌第13日，再创纪录低点，因担心全球需求低迷，及船舶供应过剩。

整体乾散货运价指数 下挫3点或0.84%，报355点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 连升第二日，上涨20点，或10.75%，至206点，该指数周二曾触及纪录低位。日均获利涨102美元，报2,808美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，至346点，为纪录新低。日均获利下滑112美元，报2,764美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)