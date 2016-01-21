全球航运：波罗的海乾散货运价指数连挫13日，因需求忧虑再创新低

英国债市：英债收益率触及一个月高位，因叶伦暗示继续加息及美国数据强劲
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透1月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连跌第13日，再创纪录低点，因担心全球需求低迷，及船舶供应过剩。
整体乾散货运价指数 下挫3点或0.84%，报355点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 连升第二日，上涨20点，或10.75%，至206点，该指数周二曾触及纪录低位。日均获利涨102美元，报2,808美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，至346点，为纪录新低。日均获利下滑112美元，报2,764美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。