全球航运：波罗的海乾散货运价指数连挫14日，因需求忧虑及船舶供应过剩

路透1月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连跌第14日，再创纪录低点，因全球需求低迷，及船舶供应过剩。

整体乾散货运价指数 小跌1点或0.28%，报354点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨23点，或11.2%，至229点。日均获利涨176美元，报2,984美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌12点，至334点，为纪录新低。日均获利下滑92美元，报2,672美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)