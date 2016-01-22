全球航运：波罗的海乾散货运价指数连挫14日，因需求忧虑及船舶供应过剩

标题新闻：加拿大11月制造业销售月增1.5%优于预期，基本金属、石油煤碳及化工产品销售增加
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路透1月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连跌第14日，再创纪录低点，因全球需求低迷，及船舶供应过剩。
整体乾散货运价指数 小跌1点或0.28%，报354点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨23点，或11.2%，至229点。日均获利涨176美元，报2,984美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌12点，至334点，为纪录新低。日均获利下滑92美元，报2,672美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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